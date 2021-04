Halle Berry reageert op grappen over haar nieuwe kapsel

Halle Berry is zo bloedknap dat ze weg komt met ieder kapsel. Oók de strak geknipte bob tot op haar oren met een ultrakorte pony waarmee ze tijdens de Oscars over de rode loper schreed. Toch werd haar nieuwe kapsel ook het mikpunt van spot.

Mensen vergelijken het excentrieke kapsel met dat van Johnny Depp als Willy Wonka in ‘Willy Wonka and the chocolate factory’ en Edna Mode van Disneyfilm ‘The Incredibles’. Op Twitter gaat daarnaast een video rond waarin iemand haar en haar bob persifleert. De video leverde 50.000 likes én een reactie van de filmster in hoogsteigen persoon op.

Zelf kon Halle er getuigde huilen-van-het-lachen emoji er de humor wel van inzien.

Dag goudblonde lokken

Halle debuteerde haar nieuwe kapsel tijdens de Oscars in een mauve-kleurige strapless jurk van Dolce and Gabbana. De jurk had een diep decolleté en een grote strik aan de voorkant. Haar kapper Sara Seward teasde de nieuwe look al door een foto van Halle’s goudblonde lokken op de vloer te delen. ‘We hadden zin om te spelen’, schreef Sara.

Iconische look

Voor veel mensen is Halle’s Oscar-look van 2002 iconisch. Daar droeg de actrice een beeldschone Elie Saab-jurk met de ultrakorte lokken die zij rockt als geen ander. Nog bijzonderder was haar historische winst die avond: ze won een Oscar in de categorie ‘beste actrice’ voor haar rol in de film ‘Monster’s Ball’. Daarmee was ze de eerste zwarte vrouw ooit die een Oscar won in die categorie.

Bron: People | Beeld: Brunopress