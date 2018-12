Hallo droomvacature: deze website zoekt iemand die (betaald) de wereld over wil reizen

De wereld over reizen én geld verdienen, het klinkt als een prachtige doch onrealistische droom. Dankzij een Duitse reiswebsite kan deze echter werkelijkheid worden.

Op de website Urlaubsguru kun je alle vakanties boeken die je je maar kunt bedenken: van skireizen tot zonvakanties en van stedentrips tot all inclusive-verblijven in luxe resorts. Om de kwaliteit te kunnen garanderen moeten de reizen alleen wel getest worden, zo vindt de website. Dus is Urlaubsguru op zoek naar iemand die dat voor ze wil doen. Zes maanden lang.

Living the dream

Het werk – voor zover je het werk kunt noemen – is precies zo mooi als het klinkt: gedurende die zes maanden beoordeel je accommodaties, luchtvaartmaatschappijen en pakketreizen over de hele wereld. Je ervaring deel je met de community van Urlaubsguru. Je mag ook nog eens lekker de hort op, want de website hoort graag welke steden het bezoeken waard zijn en waar de leukste cafés, parken en bezienswaardigheden te vinden zijn.

Slapend rijk worden

De droomreis gaat ergens tussen april en mei van start en zal je geen cent kosten. Sterker nog: er wordt maandelijks 1800 euro bijgeschreven op je rekening. Need we say more?

Om in aanmerking te komen moet je je vóór hier aanmelden. Let wel: het is de bedoeling dat je goed Duits spreekt. Je hebt nog tot 15 januari om een spoedcursus te doen.

