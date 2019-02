Hallo lente: ‘Kans dat de kou terugkomt slinkt met de dag’

Maart roert zijn staart, zo wordt er vaak gezegd. Dus hoewel we momenteel volop genieten van het lenteweer, houden we er – realistische Nederlanders die we zijn – rekening mee dat de kou zich binnenkort zomaar weer kan laten zien. Toch wordt de kans daarop steeds kleiner, meldt Weeronline.

De kans dat het winterse weer de komende maanden terugkeert slinkt met de dag. Dat laat weerstation Weeronline weten. Het lijkt er steeds meer op dat het lenteweer doorzet. En dat is wat ons betreft best een vreugdedansje waard.

Viva la voorjaar

De komende dagen is het al prima vertoeven. Er is sprake van wolkenvelden met tussendoor ruimte voor de zon. Maar vanaf het weekend is het écht genieten geblazen. Dan maakt de zon overuren (!) en kan het in het zuiden van het land lokaal ruim 15 of misschien zelfs 16 graden worden. Dat is volgens Weeronline bijna 10 graden zachter dan normaal. Zondag is er nog meer zon dan op zaterdag.

Het hele weekend verloopt naar verwachting droog. Omdat er weinig wind staat, is het heerlijk om buiten te zijn. Na het weekend wordt het een paar graden minder zacht, maar is het met 10 tot 12 graden nog steeds warmer dan normaal.

Kom maar door met die terrasjes!

