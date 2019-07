Hallo roze wolk: pas bevallen Monique Smit denkt al aan derde

Monique Smit beviel pas afgelopen donderdag van haar tweede zoontje Luca Liam, maar weet nu al: er komt een nummer drie. Dat laat de Volendamse weten aan De Telegraaf.

‘Ik kan me niet voorstellen dat het de laatste keer is geweest dat ik het gevoel van zwanger zijn heb gevoeld. Een derde zou absoluut welkom zijn en dan is ons gezinnetje echt compleet,’ aldus de 30-jarige Monique. Donderdag zag Luca Liam het levenslicht, zoontje Noah is inmiddels 3 jaar.

Monique weet ook al wat de volgende mijlpaal wordt als ze haar derde kind op de wereld heeft gezet: een huwelijk. De zangeres en presentatrice is al jaren gelukkig met Martijn Molleman, maar hij ging nog niet op zijn knieën. ‘Met drie kinderen naast ons kan er in de toekomst ook getrouwd worden,’ vindt Monique. ‘Het perfecte plaatje.’ Ah, zo zoet, doe ons ook maar zo’n roze wolk.

