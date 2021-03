Halsey wil voortaan aangesproken worden met ‘zij’ of ‘hen’

Halsey (26) wil voortaan worden aangesproken met ‘zij’ of ‘hen’. Dit maakte de zangeres bekend door de Engelse voornaamwoorden ‘she/they‘ op haar Instagram-profiel te zetten. Haar fans zijn door het dolle heen.

Halsey past aanspreekvorm aan

Wanneer mensen voornaamwoorden op hun social media profiel zetten, doen zij dit om aan te tonen met welke voornaamwoorden ze zich identificeren en hoe ze aangesproken willen worden. Het wordt ook gezien als een manier om het taboe rond genderidentiteit te doorbreken. Door dit zelf te doen draag je bij aan een inclusievere maatschappij. In de huidige maatschappij wordt hoe je iemand aanspreekt nog te vaak gebaseerd op het uiterlijk van diegene, terwijl deze persoon zich van binnen misschien anders voelt.

‘She/they’

Dat Halsey nu ‘she/they’ in haar biografie op Instagram heeft staan, wordt door fans op verschillende manieren geïnterpreteerd. De meeste fans denken dat de zangeres zowel met vrouwelijke voornaamwoorden als in meervoudsvorm wil worden aangesproken, oftewel: beide is goed. Anderen vatten het heel anders op en denken dat ze op haar zwangerschap doelt.

Zwangerschap

Halsey is namelijk op dit moment hoogzwanger. Samen met haar vriend Alev Aydin verwacht ze hun eerste kindje. Dit maakte de zangeres in januari bekend op Instagram. Sommige fans denken dat ze met de nieuwe voornaamwoorden op haar profiel doelt op het feit dat ze nu voor twee telt.

Halsey reageert

Dat ze juist nu ze zwanger is haar aanspreekvorm aanpast, vinden fans extra tof: ‘Geweldig van Halsey dat zij naar buiten komt als zij/hen terwijl ze hoogzwanger is’, klinkt het op Twitter. Op Instagram Stories heeft de zangeres haar fans bedankt voor hun steun en support.

Halsey updated their Instagram bio and their pronouns are she/they pic.twitter.com/xhll3mKdhi — Halsey Updates (@HalseyInsiders) March 13, 2021

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief