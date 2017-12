De halve finale van Expeditie Robinson: dit zijn de leukste tweets

Let op: spoilers.

“Dus Kaj. Wat heb jij allemaal gedaan bij Expeditie Robinson?” Oh gewoon, een paar proeven, heel veel extra voedsel, veel proeven voorlezen. En Oja. Ik mocht een stok vasthouden #ExpeditieRobinson

Kunnen we een crowdfunding starten om alle opmerkingen van Kaj op een scheurkalander te zetten #ExpeditieRobinson #besteideevannederland

Ik vind soundos toch stiekem best wel grappig soms. Iedereen wil winnen, ik wil gewoon niet de laatste zijn 😀 #ExpeditieRobinson

Ik weet niet of ik nu moet lachen of huilen. #soundos #ExpeditieRobinson

soundos is de nieuwe boerin bertie #ExpeditieRobinson

Soundos is de mol. Het is nu echt officieel. #ExpeditieRobinson

He daar heb je #carlos weer! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/kHj1Eq120M

Soundos in de finale, Gordon trouwt niet. Ik had beter youtube filmpjes van katten kunnen kijken in de sportschool. #Gordongaattrouwen #ExpeditieRobinson

— Lieessaa (@Liesaatweets) 14 december 2017