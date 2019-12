Eva Koreman onthult: Is er vals gespeeld tijdens halve finale ‘Expeditie Robinson’?

Er is héél wat te doen geweest om de proeven. Want is er nu vals gespeeld in de halve finale van Expeditie Robinson? Zo zou Shary-An bijvoorbeeld hulp hebben gehad bij de rekenproef, dus geeft Eva Koreman nu voor eens en altijd opheldering.

Lees ook:

Kijkers spotten verschillende blunders in halve finale Expeditie Robinson

De radio-dj geeft toe dat ze bij de tweede proef, waarin de kandidaten in 90 graden moesten zitten, zeker wel te braaf is geweest. Frank van der Lende, die eerder opgaf in het programma, vindt wel dat de rest op hun vingers getikt had moeten worden. ‘Mariana zit in een hoek van 120 graden gewoon ongeveer.’ Nu Eva het terugziet snapt ze ook niet helemaal waarom ze wel zo netjes heeft geluisterd naar de instructies.

Halve finale Expeditie Robinson

Maar dan, de vraag der vragen: hoe heeft Shary-An in gódsnaam die rekenproef kunnen oplossen terwijl ze geen idee had hoe de Romeinse cijfers werkte? Daar heeft Eva maar één antwoord op, want wanneer Frank suggereert dat de zangeres heeft afgekeken, beaamt ze: ‘Dat moet daar gewoon gebeurd zijn, dat kan niet anders. En dat is ook je goed recht, want alles is geoorloofd.’

Valsspelen

Verder zegt Koreman nog: ‘Zo is het gewoon, dat is ook het spel. Dat is net zoals met zo’n wall sit. Het is natuurlijk super slim van die andere meiden om net een paar graden meer te pakken.’ No hard feelings dus, maar natuurlijk vindt ze het wel jammer dat ze zelf niet de finale heeft behaald. Volgende week zullen Hugo, Eva Cleven en Shary-An het tegen elkaar opnemen om te bepalen wie zich winnaar van Expeditie Robinson 2020 mag noemen.

Bron: 3FM | Beeld: RTL