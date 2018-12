Handig met oud & nieuw: er is een geluidswerend hondenhok in de maak

Terwijl wij ons nu al verheugen op de shitload aan champagne en oliebollen die we op 31 december voorgeschoteld krijgen, is oud & nieuw voor huisdieren niet bepaald een pretje. Menig hond of kat staat doodsangsten wanneer het feestgedruis losbarst. Gelukkig lijkt er een oplossing te komen voor de arme dieren.

Autofabrikant Ford werkt aan een geluidswerend hondenhok. Hierin zouden de dieren minder last hebben van vuurwerk. Ook bij onweer kan het hok een uitkomst bieden.

What the #?

Het hok heeft een schuilplek, trillingsdempers en een automatisch sluitende deur. De technologie in het hok produceert een tegengeluid, waardoor dat van het vuurwerk verzacht wordt – net zoals gebeurt in een koptelefoon. Momenteel werkt Ford nog aan een prototype. Over de verkoop van het product is nog niets bekend. Wel kun je in de onderstaande video alvast een voorproefje zien.

Stress

Dierenexpert Martin Gaus laat aan Editie NL weten dat hij denkt dat het hok alleen werkt als het volledig geluidswerend is. ‘Als een hond eerder een trauma heeft opgelopen door vuurwerk, kan het zachtste geluid al voor stress zorgen. Geluidsdempende producten die we nu kennen werken nog niet goed genoeg.’

