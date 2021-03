Yes! Het nieuwe seizoen van ‘The Handmaid’s Tale’ is al heel snel te zien

We hebben er even -wat zeggen we: pittig lang!- op moeten wachten, maar het is nu bijna zover: seizoen vier van The Handmaid’s Tale. Twee weken geleden verscheen de teaser en nu is ook de datum waarop het seizoen op Videoland verschijnt bekend gemaakt. En dat is sneller dan je denkt!

Dubbele aflevering

Het duurt gelukkig helemaal niet lang meer. Seizoen vier van de razendpopulaire Hulu-serie verschijnt vanaf 30 april al bij Videoland, twee dagen nadat de Amerikanen weer kunnen gaan kijken. De streamingsdienst laat weten dat vanaf die datum iedere week één nieuwe aflevering verschijnt, net zoals dat bij bijvoorbeeld de Nederlandse bingehit Mocro Maffia (omg, die finale!) het geval was. Verrassing: op 30 april worden we dubbel verwend met twee (!) afleveringen.

Ofjoseph off duty

Het vierde seizoen van de dramaserie, dat uit tien afleveringen bestaat, werd al in de zomer van 2019 aangekondigd. Wegens de uitbraak van COVID-19 liepen de opnames helaas enorme vertraging op, net zoals die van veel andere producties (YOU, waar blijf je?).

Geduld wordt beloond

De eerste beelden maken duidelijk dat het lange wachten op seizoen vier – hoe vervelend ook – het meer dan waard was. De grimmige sfeer en de spannende muziek brengen ons al helemaal in nagelbijt-modus. Te zien is hoe June – die in de laatste aflevering van seizoen drie een vliegtuig vol kinderen Gilead uit weet te smokkelen en zelf neergeschoten wordt – de strijd tegen het gelovige Gilead voortzet, samen met de andere dienstmaagden. Wat er echt staat te gebeuren in reeks nummer vier, wordt nog niet duidelijk, maar… de eerste trailer zal vast niet lang meer op zich laten wachten.

Met prijzen overladen

Het eerste seizoen van The Handmaid’s Tale won meerdere Emmy Awards, waaronder die voor de beste dramaserie. Hoofdrolspeelster Elisabeth Moss (Mad Men) won de Emmy voor de beste actrice in een dramaserie. Naast Moss zijn onder anderen Gilmore Girls-actrice Alexis Bledel en Joseph Fiennes te zien. Ook maken enkele nieuwe nieuwe personages hun opwachting. Zo ook The Haunting of Hill House-actrice Mckenna Grace. Zij zal Mrs. Keyes spelen, de vrouw van een commandant.

