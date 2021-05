‘Handmaid’s Tale’-ster Elisabeth Moss herken je bijna niet dankzij nieuw kapsel

Terwijl de rest van de wereld middenin het nieuwste seizoen van ‘The Handmaid’s Tale’ zit, bereidt hoofdrolspeler Elisabeth Moss zichzelf alvast voor op een nieuwe rol. Daarvoor mat ze zichzelf een compleet nieuw kapsel aan.

Elisabeth Moss gaat tegenwoordig door het leven met ultrakorte, bruin gekleurde lokken. Het pixie-kapsel heeft wel wat weg van het haar van Winona Ryder in de nineties. Hoewel Elisabeth het kapsel (uiteraard) goed kan hebben, is de metamorfose niet helemaal vrijwillig.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Elisabeth Moss (@elisabethmossofficial)

Nieuwe serie

De nieuwe coupe is voor haar rol in de serie ‘The Shining Girls’, naar de gelijknamige bestseller. Daarin speelt ze een journalist uit Chicago die aangevallen wordt. Ze laat het er niet bij zitten en gaat zelf op jacht naar de dader. Het verhaal speelt zich af in 1989 – vandaar natuurlijk die op Winona Ryder geïnspireerde coupe.

#winonaforever

Verantwoordelijk voor het kapsel is haarstylist Tommy Buckett. ‘Nieuw haar voor een nieuw project, #winonaforever’, schrijft hij op Instagram. We moeten nog tot en met eind dit jaar wachten tot we Elisabeths nieuwe look in actie zien, maar tot die tijd krijgen we ongetwijfeld wat behind the scenes-kiekjes voorgeschoteld.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Daniel Martin (@danielmartin)

Bron: Stylecaster | Beeld: Brunopress