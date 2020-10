Het handschrift van déze kandidaat lijkt sprekend op dat van de Mol

Ben je nog maar net bekomen van het feit dat Tygo zomaar eens de Mol zou kunnen zijn? Dan lanceren we je nu met volle snelheid in een andere theorie. En daarbij kijken we niet alleen naar het handschrift van de Mol, maar de saboteur zou wéér in beeld zijn verschenen.

De Mol heeft namelijk al voordat het seizoen goed en wel is begonnen een boodschap kunnen achterlaten voor zijn of haar medekandidaten. Maar een handschrift, dat is toch heel goed te ontcijferen? Nou, laat dat maar aan de Molloten over.

Handschrift de Mol

We schreven het al eerder, maar het lijkt toch echt Jeroen te zijn die hier de spiegels heeft vol gekliederd. Kijk naar de uitgesproken ‘k’, maar ook letters als de ‘h’, de ‘m’ en de ‘e’ zijn zo goed als identiek. Nu kán de Mol natuurlijk de boel behoorlijk bedonderen, maar kun je zo erg afwijken van je oorspronkelijke handschrift? Wij denken van niet.

Hello, it’s me

Het zou Jeroen een ware durfal maken, aangezien hij nu al voor de tweede keer in beeld is gespot. De eerste keer op een Instagrampost achter Rik van de Westelaken (wie doet er dan ook een oranje broek aan?), maar ook tijdens de opdracht met de kistjes in de laatste aflevering. Het geld was ineens verdwenen, dus dát de saboteur in actie is gekomen, staat vast. Molloot Siem denkt hierbij toch echt Kijk in de Vegte te hebben ontmaskerd: je ziet iemand met zijn postuur schuilen achter een van de pilaren. Toch zou dit natuurlijk ook nog steeds Tygo kunnen zijn of zeg, iemand van de productie. Opvallend is het in ieder geval wel.

