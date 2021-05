Hanna Verboom bevallen van zoontje: ‘Jij maakt onze liefde compleet’

Actrice Hanna Verboom is bevallen van haar tweede kindje. Dochtertje Sara heeft er een lief broertje bijgekregen. Het kleintje heeft maar liefst drie namen gekregen en die passen fantastisch bij zijn grote zus.

‘Jij maakt onze liefde compleet’, schrijft Hanna bij de foto die ze op Instagram deelt. De actrice ligt in bed met haar kleine mannetje dicht bij zich. Het zoontje heeft de prachtige naam Samuel Alexander Luca gekregen. Ook plaatst Verboom er weer een emoji van een giraf bij, een tekentje dat vaak terugkomt op haar feed. Niet gek dat de babykamer van de kleine Samuel vol staat met giraffen en andere prachtige dieren.

Ook in haar Instagram Stories deelt Hanna een paar kiekjes van haar pasgeboren zoontje. Daarop is goed te zien dat het ventje al een enorme bos haar heeft. Samuel heeft ook al kennis gemaakt met zijn grote zus. Sara kijkt op de foto erg nieuwsgierig naar het nieuwe kindje en geeft hem zachtjes een knuffel.

Hanna Verboom heeft de zwangerschap van haar zoontje een lange tijd geheim kunnen houden. Begin december onthulde ze actrice dat ze in verwachting was van een tweede. Op de foto toont Hanna hoe ze met haar dochter op schoot naar haar buik wijst. ‘Sari en ik hebben een klein geheimpje…’, schreef ze erbij. In 2019 beviel de actrice van haar eerste kind, Sara James (Sari). Ze kreeg het kind samen met Ralf Roex, met wie in de zomer van dat jaar in het geheim trouwde. Eind mei van dit jaar deelde Hanna, die we in maart nog spraken over gelukkig zijn, een prachtige foto van de grote dag op Instagram. Het huwelijk vond plaats in kleine kring, toen Hanna acht maanden zwanger was.

Ze beviel een maand later van hun dochter Sara. De actrice werd tijdens de zwangerschap ziek en het was enige tijd onzeker of ze weer gezond zou worden. ‘We wilden altijd al groots trouwen met alle mensen die ons zo dierbaar zijn. Maar het werd heel klein en intiem, zo vlak voordat ons meisje kwam, omdat we voelden dat dit belangrijk was’, aldus de blondine. ‘De dag was magisch, onvergetelijk, in de tuin met enkel familie en getuigen. We vierden de liefde tot diep in de nacht.’

Ralf en Hanna waren van plan om een jaar later – in 2020 – hun huwelijk alsnog groot te vieren, maar dat zat er vanwege de coronacrisis niet in. ‘Door corona moeten we nog een jaartje wachten, maar dan zal onze ‘ja’ groots gevierd worden. In een kerkje met al onze vrienden. Dan vieren we het leven met zijn verrassingen, verdriet en vreugde en de liefde die alles overwint’, aldus Hanna in haar post eind mei.

