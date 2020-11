Hans betaalt de schade: sugardating anno 2020

‘Hij gebruikt mij voor iets, ik gebruik hem voor iets’, dat zegt een van de sugarbabes (‘Grietjes’) in de nieuwe Videoland documenatire ‘Hans betaalt de schade’. Documentairemaakster Mildred Roethof duikt hiermee in de wereld van sugardating anno 2020.

Hans is de sugardaddy, Grietje is de sugarbabe. Maar wie gebruikt wie eigenlijk? In de wereld van sugardating draait alles om luxe, uiterlijk vertoon en geld. Klinkt oppervlakkig, maar dat is de documentaire niet. Het zijn persoonlijke verhalen. Wie zijn de Hansen en Grietjes van 2020? Wie gebruikt wie eigenlijk? En waarom zouden mensen kiezen voor deze leefstijl?

Man/vrouw-verhoudingen

De documentairemaakster zegt hierover tegen RTL Boulevard: ‘Ik hoop dat deze docu een interessante inkijk geeft in een lifestyle die lang onder de radar bleef. Mijn doel is om te laten zien in wat voor bubbel we leven en dat, mede door de invloed en druk van social media, de drang naar luxe, geld en uiterlijk vertoon groter wordt. Daardoor vindt niet alleen een verschuiving plaats van het gebruik van social media, maar ook man/vrouw-verhoudingen krijgen door de doelgroep zelf een andere dimensie.’

Ongeloof

Niet alleen de positieve kant van deze leefstijl wordt belicht. Rapper Emms van Broederliefde vertelt in Hans betaalt de schade hoe hij wordt benaderd door vrouwen die zijn ‘Grietje’ willen zijn en waarom hij dit níet ziet zitten.

Alle goede bedoelingen van de documentairemaker ten spijt, op Twitter heerst vooral ongeloof over de serie.

Zijn er ouders die trots zijn op hun dochters die zich laten gebruiken in ruil voor dure spullen en feestjes? Om te kotsen! #hansbetaaltdeschade — ajax020ajax (@huplakee) November 26, 2020

Ik ben nou niet bepaald een feminist ofzo maar vrouwen wat doen julloe jezelf aan #hansbetaaltdeschade — MrsSushi (@MrsSushi1) November 28, 2020

Wat treurig zeg #hansbetaaltdeschade #videoland — Zoete Madeliefjes | Madelief van Haarlem (@MAvanHaarlem) November 28, 2020

Bron: RTL Boulevard, Beeldbank RTL – Attribution: Human Nature Films