Happy self-quarantine: Kylie Jenner vergelijkt quarantaine met geheime zwangerschap

In een wereld waar Lil Kleine en Vanessa Hudgens de gevaren van het coronavirus ontkennen, is daar Kylie Jenner. In een reeks nieuwe video’s in haar stories benadrukt de realityster dat óók millennials het virus kunnen krijgen. Ook vergelijkt ze deze fase van social distancing met haar zwangerschap van Stormi, die ze geheim hield. Happy self quarantine!

Eigenlijk heeft Kylie Jenner maar één boodschap aan haar 166 miljoen volgers: blijf binnen. ‘Ook jonge mensen kunnen het virus krijgen en het enige wat we moeten doen is binnenblijven,’ steekt ze van wal. ‘Binnenblijven is hartstikke leuk: ik kan meer tijd met mijn dochter doorbrengen, ik lees boeken, ik kook, ik ben zelfs begonnen aan Westworld.’

Zwangerschap

Om haar betoog extra kracht bij te zetten vergelijkt ze deze periode met haar zwangerschap. ‘Er is maar één reden dat ik mijn zwangerschap geheim heb kunnen houden en dat is dat ik binnen ben gebleven. Helikopters vlogen boven mijn huis, dus ik kon echt mijn huis niet uit. Al die tijd heb ik thuis doorgebracht en dat ging prima. Ik heb boeken gelezen, tv gekeken, spa dagjes voor mezelf georganiseerd en puzzels gemaakt. Heel veel puzzels heb ik gemaakt. Quarantaine is echt zo slecht nog niet.’

Ze sluit af met een vrolijke groet: ‘Happy self-quarantine!’