Hardlopen met telefoon: om deze reden doe je het beter niet

Hardlopen met je telefoon in je hand: het is haast niet weg te denken van je wekelijkse rondje. Toch kun je je favoriete gadget beter thuislaten.

Het is misschien standaard om je mobiel mee te nemen zodra je gaat hardlopen, want hoe moet je anders muziek luisteren, je stappen tellen of iemand bereiken in geval van nood? Het is dus ook niet per se een ramp als je ‘m mee hebt, maar in je hand houden moet je vanaf nu echt mee stoppen. (Wist je trouwens dat teveel sporten je onaardig kan maken? Ha!)

Hardlopen met telefoon

Wanneer je namelijk jouw telefoon in je hand hebt, kan het zelfs zorgen voor een blessure. Dit geldt trouwens ook voor een waterfles of iets anders dat je vasthoudt tijdens het lopen. Hoe zit dat? Nou, fitnessinstructeur Todd Liubinskas verklaart dat het problemen met je evenwicht op kan leveren. ‘Wanneer je rent, is het doel om een constante cadans te behouden. Gelijke verdeling van gewicht zorgt voor een soepelere loop,’ aldus Liubinskas. ‘Als we iets in onze handen hebben, veroorzaakt dat een effect van asymmetrie binnen de loopstijl die je gewend bent.’

Blessure gevoelig

Ja en zelfs die telefoon in je hand kan dus als zorgen voor een disbalans. Maar misschien nog wel erger: je wordt gevoeliger voor blessures als je vaak eropuit gaat met je mobiel vastgeklemd. Dit komt doordat bepaalde spieren gaan compenseren en je daardoor de kans op verrekking vergroot. En nee, dat gebeurt dus niet in de kant waar je je telefoon in houdt: juist de andere zijde gaat het proberen te herstellen in je heupen, benen en schouders. Oei.

Heupband

Voel je je toch niet helemaal op je gemak zonder telefoon? Snappen we. Het is fijn om die extra zekerheid te hebben mocht je verdwalen of er onderweg wat gebeurt. Denk dan eens aan heupband of tasje waar je jouw mobiel in kan stoppen, zo zorg je dat je spieren niet gaan overcompenseren én heb je ook je handen vrij tijdens het rennen. Wel zo prettig toch?



Bron: Elle | Beeld: iStock