Stop de persen: Harrie uit EOTB krijgt zijn eigen realityserie

De meest spraakmakende kandidaat uit dit seizoen van Ex on the Beach? Zonder twijfel Harrie (de Hengst). Zijn opsomming van aantal exen was inmiddels langer dan een gemiddeld verlanglijstje met Sinterklaas. En goed nieuws voor de fans van de casanova: hij krijgt zijn eigen realityserie.

‘Harrie: van het kamp naar de ring’ (alleen de titel al is geniaal) volgt de realityster op weg naar zijn wedstrijd in de ring. In de show op Spike neemt hij ons mee in alle facetten van zijn leven. De spierbundel introduceert ons aan zijn liefdevolle en kleurrijke familie, neemt ons mee naar zijn vrienden en laat zien hoe bijzonder en warm de cultuur op het woonwagenkamp is.

Je krijgt álles te zien

Want dacht je dat je in Ex on the Beach alles wel gezien had? Bedoel het kan niet veel intiemer dan iemand in een koffer zien plassen lijkt ons. Daar zit je fout. In deze nieuwe serie zien we alles en iedereen voorbijkomen: zijn ouders, oma, tante Liesbeth en natuurlijk ontbreekt zijn hondje Pablo niet. De realityserie Harrie: van het kamp naar de ring is vanaf maandag 23 september wekelijks om 21.30 uur te zien op Spike.

