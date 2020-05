Thank god voor ijverige online speurneusjes die alle gebeurtenissen in ‘Ex on the Beach: Double Dutch’ helemaal uitpluizen. Een oplettende fan (correctie: een zéér oplettende fan) denkt bewijs te hebben voor Harrie’s terugkeer in de villa.

Al sinds Harrie’s ex Tessa aanspoelde op het strand van EOTB:DD werd er al gespeculeerd over een wederkeer van Harrie ‘de Hengst’ Snijders. Toen afgelopen week ook nog eens zijn ex Jamy aanspoelde, werden die geruchten alleen maar versterkt. Reden genoeg voor fans van Harrie om op zoek te gaan naar nog meer hints.

Zwembroek

En jawel, die hints werden gevonden. De toegewijde detective achter een EOTB-fanaccount op Instagram lijkt namelijk bewijs te hebben gevonden in het voorstukje van EOTB:DD. Daarin zie je een nog onbekende hunk de zee uit komen lopen, en wat opvalt: de zwembroek die de hunk draagt, lijkt heul sterk op een zwembroek die Harrie op een oude post draagt…

Het fan-account, dat zelfs een specifiek op het huidige zesde seizoen is gericht, schrijft: ‘Is hier dan het bewijs?’ Of Harrie nu wel of niet komt, een ding is zeker: deze fan is een echte fan.