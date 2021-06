Harry en Meghan kozen voor emotionele vernoeming bij naam dochter

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Harry en Meghan weer ouders zijn geworden. Hun dochter is op 4 juni kerngezond ter wereld gekomen en kreeg de naam Lili. De volledige naam is langer: Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. En daarin zitten vernoemingen naar twee zeer belangrijke vrouwen in Harry’s leven.

Het statement waarin bekend werd gemaakt dat de dochter geboren was, legt de betekenis achter de naam van hun dochter uit. Zoals veel fans van het koningshuis hoopten, is het een eerbetoon aan zijn moeder én overgrootmoeder.

Vernoemd naar oma en overgrootoma

In het statement van het stel staat: ‘Lili is de vernoeming naar haar overgrootmoeder, Hare Majesteit de Koningin, wiens familienaam ‘Lilibet’ is. De tweede naam van het kleine meisje is een eerbetoon aan Harry’s moeder: Diana, de Prinses van Wales. De achternaam, die het meisje deelt met haar broertje Archie, is ook gebruikt door sommige van de afstammelingen van Koningin Elizabeth de tweede en haar man, Prins Philip, die in april dit jaar overleed. De kleine Lili mag zichzelf, als dochter van de hertog en hertogin, ‘Lady’ noemen, maar de kans dat die titel gebruikt wordt is klein. Ook de kleine Archie heeft geen adelijke titel en wordt aangesproken met ‘Master’.

Achtste troonopvolger

De kleine Lili is de achtste troonopvolger, na haar broertje Archie, haar vader, haar opa Prins Charles, haar oom Prins William en haar neven Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis. Voor Koningin Elizabeth is dit haar elfde kleinkind.

Bron: Bustle | Beeld: BrunoPress