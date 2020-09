Go Sussex: Harry en Meghan tekenen voor eigen ‘smaakvolle’ realityshow

Al zo lang Meghan in het leven van prins Harry is, heeft ze het nakijken in de media. De hertogin van Sussex is vaker negatief dan positief afgeschilderd en nog erger: veel verhalen kloppen niet. Het is een van de redenen dat ze nu, samen met Harry, het heft in eigen handen neemt. Meghan en Harry krijgen een eigen reality serie op Netflix.

Meghan en Harry: de reality show

En let wel, nu klinkt ‘reality’ wat plat. Toch zal dat niet het geval zijn. Meghan en Harry gaan voor een ‘smaakvolle serie’. Met als belangrijkste speerpunt: ze willen laten zien wie ze echt zijn.

Je bent zelf hypocriet

Die kans heeft het koppel namelijk nooit echt gekregen van de Britse media. En niet zo gek dat er daarom niet positief wordt gereageerd op het nieuws van de reality serie. Vele Britse media noemen de zet “hypocriet”, gezien het koppel nog altijd beweert dat een gebrek aan privacy een grote motivator achter hun vertrek uit de monarchie was. “Waarom zouden ze hun privéleven nu dan te grabbel gooien?”, klinkt het bij Ingrid Seward, hoofdredactrice van het Britse blad Majesty Magazine. “Ze maakten de Britse media zwart en deden alsof ze van ons moesten wegvluchten. Nu beginnen ze een realityshow. Dit is exact waarvan ze zeiden dat ze het niét gingen doen. Wat een hypocrieten.”

Op eigen voorwaarden

Toch zou exact die argumentatie de beweegreden voor de serie zijn. Een bron aan The Sun vertelt: “Ze willen dat kijkers de échte Meghan zien. Tot nu toe krijgt ze namelijk heel wat kritiek te verwerken. Het zal niet zijn zoals bij de Kardashians, maar net heel smaakvol. Men krijgt een glimp van hun leven te zien.” Het is echter nog niet bekend of de cameraploeg ook bij de royals thuis mag filmen. De twee hebben nu een luxueuze villa in LA, waar ze samenwonen met hun zoontje, Archie (1). “Ze doen dit op hun eigen voorwaarden. Uiteindelijk willen ze gewoon dat hun stem gehoord wordt.”

Waar voor hun geld

Aanvankelijk werd er gedacht dat hun deal met Netflix – eentje met een prijskaartje van 150 miljoen – alleen betekende dat de Sussexen achter de schermen zouden werken. Volgens een insider gaat het echter om de onderliggende intenties van Netflix. “Harry en Meghan hadden hun zinnen uiteraard gezet op allerlei programma’s over hun goede doelen en projecten, waarbij ze vooral achter de schermen aan het werk zouden zijn. Maar Netflix wil natuurlijk waar voor hun geld, en dat betekent: shows waar mensen écht naar willen kijken. Dan kom je al snel bij een realityprogramma terecht.”

PR-experten waarschuwen het koppel echter voor een neerwaartse spiraal: “Hoe meer ze over zichzelf en hun privéleven praten, hoe meer mensen dat van hen gaan verwachten. En daarna willen de kijkers niets anders meer. Als ze zo’n programma maken, zal het bovendien authentiek moeten zijn, want kijkers ruiken iets dat nep is vanop kilometers afstand. Op die manier kunnen ze hun reputatie meer kwaad dan goed doen. Voor de rest van de koninklijke familie wordt dit in ieder geval een zware klap, want zoiets hebben ze nog nooit meegemaakt.”

Wij denken dat dit wel mee zal vallen #TeamMeghan.

Wanneer de reality show van Meghan en Harry te zien zal zijn is nog niet bekend.