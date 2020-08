Krijgen Harry en Meghan binnenkort hun eigen podcast?

Toen Michelle Obama (56) onlangs de eerste aflevering van haar podcast uitbracht op Spotify was dat wereldnieuws. Niet zo gek dat prins Harry (35) en Meghan (39) eenzelfde stap overwegen. Volgens geruchten biedt Spotify miljoenen om de hertog en hertogin van Sussex een exclusieve podcast te laten maken.

Dat schrijven – wie anders – verschillende Britse media.

Naast Michelle Obama zette Spotify eerder al hoog in op een exclusieve samenwerking met Joe Rogan en Kim Kardashian. Nu wil de streamingdienst dus ook Harry en Meghan aan zich binden.

Een goede timing

En de timing lijkt goed; Meghan en Harry verlieten begin dit jaar het Verenigd Koninkrijk om minder te worden nagejaagd door de pers. In april van dit jaar werd bekend dat ze hun ‘senior’ rollen als leden van het koninklijk huis naast zich neerlegden. Inmiddels is het koppel gesettled in Amerika, waar ze onlangs een huis kochten in Montecito in Santa Barbara, Californië.

En hoewel de twee afstand hebben gedaan van hun werk voor the firm, zoals het Britse koningshuis ook wel wordt genoemd, blijven ze zich inzetten voor filantropie. Harry en Meghan willen de wereld beter maken, en platforms als Spotify en Netflix zijn daarbij handige hulpmiddelen. Zouden ze nog aan firma Windsor verbonden zijn, dan zou een commerciële samenwerking met een streamingdienst uit den boze zijn.

Televisiewerk

Variety wist eerder al te melden dat Harry en Meghan ook bezig zijn met een televisieproject. De serie gaat over twee onderwerpen die Meghan zeer aan het hart liggen: empowerment van vrouwen en raciale gelijkheid.

Het zijn onderwerpen waar de hertogin zelf mee te maken kreeg tijdens haar jeugd in Los Angeles. “Het is iets waar ze heel veel mee heeft. Het is ook best politiek geladen en richt zich ook op feminisme”, weet een insider te vertellen. “Ze willen met het programma hun visie op de empowerment van jongeren voort blijven zetten.” Volgens bronnen zouden Harry en Meghan zelf ook in de reeks te zien zijn, maar niet te vaak. “Het gaat over normale mensen, niet over hen.”