Misschien gemist: ‘Harry Potter’ blijkt dus een geheime scène te hebben

Je hebt alle boeken gelezen, alle films gezien: de tovenaarswereld van Harry Potter kent voor jou geen geheimen meer. Maar misschien hebben we tóch nog iets gevonden dat je niet wist. Want was al bekend dat er een mysterieuze scène zit in Harry Potter? Nee, dit feitje lag niet verborgen onder de onzichtbaarheidsmantel.

Zodra de eindcredits in beeld komen, weet je, de film is klaar, je kunt naar bed. Toch is het wijsheid om bij Harry Potter en de Geheime Kamer tóch nog even te blijven zitten.

Harry potter scène

En dat werd ontdekt, waar anders, op TikTok. De desbetreffende gebruiker deelt de beelden en het blijkt voor vele fans een grote verrassing te zijn. ‘Waarom heeft niemand me verteld dat dit de enige Harry Potter-film is met een post-credits scene‘, is dan ook te lezen.

Wegisweg

En vooral als je de boeken hebt gelezen, is deze extra scène leuk om nog even te kijken. We zien namelijk de Wegisweg waarin mensen aan het shoppen zijn, maar we zien ook de cover van een boek in een van de etalages. Wat blijkt: Gladianus Smalhart draagt hierop een dwangbuis en er is te lezen: ‘Who am I?’

Geheugenverlies

Voor het verhaal van de films mis je niet per se iets, maar als echte boekenwurm snap je exact waar hier naar verwezen wordt. Want in Harry Potter en de Orde van de Feniks maakt deze ‘professor’ namelijk nog wel degelijk zijn opwachting. ‘In het boek komen Harry en zijn maten hem tegen in het St. Holisto’s Hospitaal voor Magische Ziektes en Zwaktes, waar Smalhart wordt behandeld voor zijn permanente geheugenverlies’, aldus de Tiktokker.

Nooit hersteld

Diegene vervolgt: ‘In de boeken wordt bevestigd dat hij nooit echt is hersteld van zijn mislukte memory charm. Deze extra scène is cool, omdat het bevestigt dat Smalhart ook in de films nooit is hersteld hiervan.’ Misschien heb je het allang een keer gezien als echte fan, maar wie weet is het een goede reden om álle films nog eens keer van begin tot eind te kijken. Nooit vervelend, toch?

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Grazia | Beeld: Harry Potter