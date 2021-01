Je zou denken dat iedere acteur die een rol in een van de Harry Potter-films heeft gespeeld daar apetrots op terugkijkt. Voor Matthew Lewis is dat echter niet het geval. Hij kan de films naar eigen zeggen niet terugkijken, omdat het te pijnlijk voor hem is.

Misschien doet de naam Matthew Lewis niet direct een belletje bij je rinkelen. Maar wanneer we Marcel Lubbermans uit Harry Potter zeggen, weet je waarschijnlijk wel wie we bedoelen: het ietwat mollige en klunzige jochie dat in de boeken dikwijls het mikpunt van pesterijen was. Hij speelde de rol in de J.K.Rowling-serie van 2001 tot 2011, maar dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

Pijnlijke herkenning

In een recent interview met The New York Times vertelt de inmiddels 31-jarige acteur dat hij de films nooit meer heeft teruggezien. De reden? Het karakter van Marcel Lubbermans lijkt erg veel op zijn eigen karakter als tiener. ‘Ik vind het heel moeilijk om te zien, aangezien ik veel van mezelf in de rol herken’, aldus Matthew Lewis.

Toch trots

‘Soms is het echt pijnlijk hoeveel van mij er in Lubbermans te zien is, ‘ aldus de Britse acteur. ‘Als ik kijk, denk ik: ‘dat is niet Lubbermans; dat ben jij.” Lewis vertelt dat het voor hem een stuk fijner en minder zwaar is om een rol te spelen die in de verste verte niet op zijn eigen leven lijkt. ‘ Het is gemakkelijker als ik iemand totaal anders kan spelen, zoals een politieagent in Londen of iemand die rijk is’, verklaart de acteur.

Ondanks de pijnlijke herkenning in het karakter, is hij alsnog erg trots op het feit dat hij in de wereldberoemde films speelde. ‘Dat mensen me nog steeds Marcel Lubbermans noemen, vind ik toch een eer’, aldus Matthew Lewis.

