Oh yes: komt Harry Styles met eigen cosmetica- en parfumlijn?

De man die alles hebben kan: Harry Styles. Of hij nou make-up dragen, zijn nagels lakt, jurken of parelkettingen draagt. En dat zien wij natuurlijk maar al te graag. Meer goed nieuws voor de liefhebbers van de Watermelon Sugar-zanger: de kans is groot dat hij met een eigen cosmetica- en parfumlijn komt.

Er is nog niets bevestigd, maar Page Six denkt het zeker te weten: Harry Styles gaat cosmetica en parfum verkopen. Volgens het roddelblad heeft hij documenten aangeleverd voor een bedrijf met de naam PLEASED. Uit deze documenten blijkt dat hij een aanvraag doet om parfum en cosmetica te verkopen.

Enthousiast

De namen van de zanger en zijn assistent Emma Spring staan vermeld als directeuren van het bedrijf. Of het écht waar is, blijft nog even gissen. Maar fans zijn in ieder geval razend enthousiast. Reacties als ‘Oh mijn god, dit is te gek! Parfums en cosmetica en misschien wel een make-uplijn? Dit heb ik allemaal nodig in mijn leven’. Iemand anders schrijft: ‘Dus daar is hij mee bezig in plaats van muziek maken, een heel ander project. Spannend’.

Wij kunnen in ieder geval niet wachten op de producten van Mr. Styles himself. En we verwachten natuurlijk wel een lippenstift met de naam ‘Watermelon (sugar)’.

Lees ook

Harry Styles (27) gaat uit de kleren voor nieuwe rol als politieagent

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: HLN | Beeld: Getty Images