Voor het eerst sinds Meghan en Harry goodbye zeiden tegen de Britse koninklijke familie, is Harry weer terug op het honk. In eerste instantie is het doel niet om banden met de familie aan te halen, maar om de begrafenis van zijn opa Prins Philip bij te wonen.

Je leest het goed: alleen Harry is in Groot Britannië. Meghan gaat niet naar de uitvaart. Overigens niet uit rancune, maar omdat ze geen medische verklaring van haar arts krijgt, zo heeft een bron dichtbij het stel verteld. Meghan en Harry verwachten natuurlijk in het voorjaar een tweede kindje.

Toen bekend werd dat Prins Philip was overleden, was Meghan meteen weer trending topic op Twitter. Onderwerp van discussie: gaat ze wel of gaat ze niet? Inmiddels is dus duidelijk dat ze niet aanwezig zal zijn bij de begrafenis. Bij RTL Boulevard noemde royaltydeskundige Justine Marcella dit afgelopen weekend een verstandige keuze. ‘Er is zoveel gebeurd, dit is een familie in rouw. Dus volgens mij heel goed dat Harry daar alleen naartoe gaat’, zei ze hierover.

Wat we weten over de uitvaart van Prins Philip

De uitvaart vindt aankomende zaterdag 17 april plaats. Met een aangepaste Land Rover wordt Prins Philip naar de St. George’s Chapel in Windsor Castle gebracht, zo werd ook duidelijk bij RTL Boulevard. Vanwege de coronamaatregelen mogen er natuurlijk maximaal dertig mensen aanwezig zijn bij de uitvaart. Buckingham Palace heeft dan ook benadrukt dat de aanwezigen tijdens de dienst de maatregelen zullen naleven, zo is te lezen op AD.

Dat betekent dat publiek geen toegang krijgt en dat het geen staatsbegrafenis wordt, iets wat de Prins sowieso niet wilde. Officieel moet je bij een bezoekje aan Engeland tien dagen in quarantaine en dan op dag twee en dag acht een coronatest doen, tenzij je baan het vereist om er te zijn. ‘Maar, baan. Zijn oma is wel de Koningin van Engeland, dus het zal me niets verbazen als er voor Harry een uitzondering voor gemaakt wordt’, vertelt Justine Marcella in het praatprogramma. Om in Engeland stil te staan bij het verlies van de Prins, wordt 17 april om 15.00 een minuut stilte gehouden.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: RTL Nieuws, RTL Boulevard | Beeld: BrunoPress