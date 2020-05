Auw: Temptation-Elke stelt hartverscheurende vraag aan Arda

Auw, auw, auw. Ging eerst al Elke’s opmerking over Eline’s figuur door merg en been – ‘Is het omdat zij dunner is dan ik?’. Nu doet Elke opnieuw een aantal hartverscheurende uitspraken. Dat is te zien in de nieuwste aflevering van ‘Temptation Island’ die sinds gisteren op Videoland staat, waar Elke en Arda elkaar weer zien.

In die aflevering zien we hoe Elke en Arda elkaar weer ontmoeten, na alles wat er is gebeurd. Even een opfrissertje: Arda ging vrijwel meteen vreemd met Eline en wilde zelfs dat Eline naar Hasselt zou verhuizen. Na de heftige periode op het eiland wordt Arda nu geconfronteerd met zijn ex (?).

“Ik sta er volledig achter”

En Arda steekt vrijwel direct van wal. “Ik heb iets gedaan en daar sta ik volledig achter. Ook al was dat heel fucked up. Ik denk dat het meer over mij zegt dan over Elke, of onze relatie. Ik heb alles weggegooid voor iemand die ik waarschijnlijk nooit meer ga zien..” Hij lijkt dus op een bepaalde manier tot inzicht te zijn gekomen, maar staat er alsnog ‘volledig achter’.

“Ben ik dan echt zo lelijk?”

Voor Elke mag Arda’s zelfreflectie echter niet meer baten. De arme schat zoekt Arda’s misstap vooral bij haar zelf. “Ben ik dan echt zo slecht?” vraagt ze zich af. “Ben ik dan echt zo lelijk? Ik snap het gewoon echt niet.. Jij hebt mij echt gebroken.”

Impact

Eerder vertelde Elke al dat de klap bij thuiskomst in België pas echt insloeg. “Toen we terug thuiskwamen ben ik even heel diep gegaan. Ik zat er echt helemaal door en ik heb ook met heel zwarte gedachten in m’n hoofd gezeten: ik wilde hier niet meer zijn. Mensen begrijpen niet goed hoe die impact is als je daar zit, maar ik kan je zeggen dat ik heel diep heb gezeten”, vertelde ze toen.

Ironisch genoeg was het Arda’s idee om zich in te schrijven: “Ik ben nogal een losbol als ik uitga, en hij wilde me testen”, vertelde Elke, die anderhalf jaar samen met Arda was voordat ze meededen aan Temptation Island.

Uit een diep dal geklommen

Inmiddels gaat het beter met Elke: “Ik ben terug gelukkig. En ik weet dat er nog heel veel goede jongens zijn.”