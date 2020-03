Gisteren werd bekend dat de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein 23 jaar cel krijgt voor seksueel geweld tegen twee vrouwen. De een vindt de straf ‘gekmakend hoog’, de ander ziet het als een grote overwinning op de internationale #MeToo-beweging. Wij hebben een aantal meningen op een rij gezet.

Weinstein kon een gevangenisstraf van tussen de 5 en 29 jaar krijgen. Met 23 jaar zit Harvey Weinstein’s veroordeling aan de bovenkant van die bandbreedte.

Natacha Harlequin strafrechtadvocaat, bij Op1:

De Nederlandse strafrechtadvocaat Natacha Harlequin schoof gisteren aan bij Op1 om te praten over Weinstein’s strafmaat. Zij noemt de veroordeling van 23 jaar ‘bizar hoog’. Maar benadrukt ook direct dat dit ‘voor de vrouwen die hun mond hebben opengetrokken natuurlijk een steun in de rug is.’ Toch bekijkt ze het oordeel van de rechter vooral uit professioneel opzicht: ‘Het is echt exorbitant hoog. Het bewijs in deze zaak was echt mager te noemen, daar kun je niks anders van maken.’ Heeft de maatschappelijke druk van de #MeToo-beweging hierin een rol gespeeld? Daar is Harlequin van overtuigd. ‘En toch moet je je afvragen of dat op deze wijze dient plaats te vinden in een strafproces.’ Daarbij stipt ze een interessant punt aan: als er een straf in de gulden middenweg was gekozen, bijvoorbeeld een straf van tien jaar, was bij Weinstein misschien eindelijk het kwartje gevallen dat hij ergens toch echt iets verkeerd wordt gedaan. Die zelfreflectie wordt volgens Harlequin nu totaal teniet gedaan door de exorbitant hoge straf.

Sheila Sitalsing in de Volkskrant:

Sheila Sitalsing wijdde er in de Volkskrant een column aan. Zij noemt de uitspraak ‘een daverende overwinning op een systeem dat decennia heeft kunnen standhouden, en dat langzaam maar zeker zal worden afgebroken, steen voor steen en zwijn voor zwijn. Een systeem waarin vrouwen speel­dingen zijn, ornamenten die naar believen opgeroepen of afbesteld kunnen worden, een mannenhobby, wan­delende pussy’s waar je in grijpen mag zonder het te ­vragen.’ Sitalsing benadrukt dat het hier niet gaat om Harvey Weinstein, maar om een groter goed: een systeem van machtige mannen, omringd door afdekkers, stilzwijgers, ­wegkijkers, faciliteerders, slippendragers, hielenlikkers, goedpraters, wegwuivers, waar Weinstein een perverse vertegenwoordiger van is.

Het feit dat Weinstein ‘verbijsterd’ en ‘verward’ reageerde op zijn veroordeling, is volgens de columniste een teken van de veranderende tijdsgeest. ‘Alsof hij nog steeds niet kan geloven wat hem is over­komen. Alsof hij nog steeds gelooft dat al dat aangedragen vrouwenvlees hem toekwam.’ Op naar een nieuwe tijd, waarin oude mannen als Weinstein het nakijken hebben.

Ook op Twitter worden een aantal interessante meningen geven:

Want waarom schrijven de media nog steeds over een ‘gevallen Hollywood-producent’ in plaats van een ‘verkrachter’ of ‘misbruiker’?

How about Journalists stop calling Weinstein ‘disgraced producer’ and start calling him ‘Serial Rapist & Abuser’ Harvey Weinstein #Weinstein 23 years in prison 🙌 — Rouba Faddoul (@RoubaFaddoul) March 12, 2020

Is Harvey Weinstein’s strafmaat de nieuwe norm?

23 jaar voor #weinstein. Gerechtigheid voor veel en hoop voor nog meer slachtoffers. Geloofd, serieus genomen en een dader die gestraft wordt. Dit moet de norm zijn. #MeToo — Kim van Sparrentak (@kimvsparrentak) March 11, 2020

Tijdens het eindoordeel zei Harvey Weinstein dat hij zich zorgen maakt om deze wereld, omdat je als man niets meer mag.

Hopelijk zet het sommige mannen aan het denken dat hun bezwaar dat “niets meer mag” dankzij #metoo, nu ook door een veroordeelde verkrachter (met tientallen onopgeloste zaken en een Stasi-achtig verduister-netwerk om zich heen) wordt gebruikt. #weinstein pic.twitter.com/uAnmYYkqOR — rutgerlemm (@rutgerlemm) March 11, 2020

En dan heb je natuurlijk nog altijd de mensen die graag de vrouw van alles de schuld geven:

Bizarre reacties hieronder. Het lijkt wel een afrekening namens alle vrouwen vd wereld. Een voorbeeld moest gesteld worden. #Weinstein moest linksom of rechtsom bloeden. Triest. Wraakzuchtige vrouwen zijn triest. https://t.co/MKrYdoouc2 — fatsoenspolitie (@fatsoenspolitie) March 11, 2020

