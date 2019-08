Hatseflats: Brody Jenner maand na scheiding klaar voor nieuw huwelijk

Typisch gevalletje dit-kan-alleen-in-Hollywood: een maand na zijn scheiding met Kaitlynn Carter ziet Brody Jenner een huwelijk met zijn nieuwe vriendin Josie Canseco ‘helemaal zitten.’

Jenner en Carter trouwden een jaar geleden in Indonesië maar maakten dat huwelijk nooit officieel in de Verenigde Staten, iets wat volgens bronnen voor Kaitlynn reden zou zijn geweest om een punt te zetten achter hun relatie. Dit meldt The Daily Mail.

Brody, een halfbroer van Kendall en Kylie Jenner, zou niet zitten wachten op een leven als vrijgezel en ziet zijn nieuwe liefje Josie, een Victoria’s Secret model, volgens diverse Amerikaanse media als ‘huwelijksmateriaal’.

Overigens hoeven we niet bang te zijn dat Kaitlynn zit te huilen in een hoekje. Zij vierde de afgelopen weken vakantie in Italië met Miley Cyrus, met wie ze zoenend op een boot gefotografeerd werd. Cyrus is op haar beurt net gescheiden van Liam Hemsworth, met wie ze nog geen jaar getrouwd was.

Een paar dagen na hun intieme vakantie in Italië werden Kaitlynn en Miley ook zoenend gespot in SoHo House in Hollywood.

Bron: ANP, beeld: Instagram