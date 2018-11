Haute friture 2.0: deze snackbarketen lanceert een nieuwe limited edition kledingcollectie

Ze waren afgelopen zomer niet uit het festivalbeeld weg te denken: de fanny packs van FEBO. Vanwege het grote succes van de eerste kledingcollectie komt de fastfoodketen vandaag met een tweede variant. En die is minstens net zo lekker.

Waar de ‘collectie’ slechts uit een shirt en een fanny pack bestond, hebben we dit keer meer keuze. De nieuwe lijn bevat een trui, joggingbroek, muts, sokken en sloffen. Iedereen die afgelopen juni achter het net gevist heeft, krijgt ook nog een herkansing: de fanny pack en het shirt zijn er ook weer gewoon bij. Uiteraard is dit alles weer retefout en voorzien van groot FEBO-logo. De kledinglijn wordt gelanceerd in samenwerking met hulpsinterklaas Raymond van Barneveld (kijk nog maar eens goed naar de Sint boven dit artikel).

De collectie bestaat uit de volgende items:

Wil je all the way gaan, kun je ook het complete ‘Huisbasis’-pak bestellen.

Helemaal jouw ding? Je kunt de nieuwe collectie hier (in beperkte oplage) bestellen. Extra leuk: er wordt flitsend FEBO-inpakpapier bijgeleverd (mocht je het over je hart kunnen verkrijgen om de items weg te geven).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.