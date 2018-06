Heb jij vorig jaar met de verkoop van de FEBO-slipper achter het net gevist en lig je daar nog steeds wakker van? Goed nieuws: je krijgt een herkansing. Snackbarketen FEBO komt met nieuwe items voor de zomer.

Oplettende festivallers hebben rapper Donnie afgelopen weekend al met een kek FEBO-tasje kunnen spotten op Pinkpop. Vanaf vandaag kun je ‘m ook zelf scoren, want de fastfoodketen lanceert een limited edition festivalcollectie, bestaande uit een shirt met opdruk van het FEBO-logo en een mooie rode fanny pack.

Vorig jaar wist FEBO al veel mensen warm te maken met haar ‘snackslippers’. Die vlogen als hete kroketten over de toonbank en waren in één dag uitverkocht. ‘Voor pro-snackers die hebben misgegrepen komen we daarom met een nieuwe lijn,’ vertelt FEBO-directeur Dennis de Borst.

Móét jij deze items scoren? Diep in je fanny pack hoef je gelukkig niet te tasten. Het unisex snackshirt (verkrijgbaar in rood, grijs en wit) kost € 29,95. Het heuptasje – met drie handige ritsen – is € 24,95.

Vanaf vandaag om klokslag 12.00 uur zijn ze verkrijgbaar via de webshop of in een van de FEBO-vestigingen – en dat kun je maar het best snel doen, want er is slechts een beperkte oplage beschikbaar.

