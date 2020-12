Hawaii nodigt thuiswerkers uit door vliegticket te betalen

Hawaii biedt thuiswerkers een gratis vliegticket aan om daar te komen thuiswerken. En alsof dat niet genoeg is, kan je ook een hotel met korting boeken. Say what?!

Mensen die buiten de staat wonen hebben tot 15 december de tijd om zich aan te melden. Uit alle aanmeldingen worden 50 mensen uitgekozen. Zij mogen een maand lang op het eiland werken. Na de eerste maand is het tijd voor een volgende groep.

Aanmelden

Enthousiast geworden? Meld je aan! Via de website van het ‘Movers & Shakas’-programma kan je jezelf opgeven. Helaas ligt de website er door de grote belangstelling regelmatig uit.