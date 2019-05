HBO legt op hilarische wijze de koffiebeker in ‘Game of Thrones’ uit (plus 14 hints die je hebt gemist)

De fanatieke fans van Game of Thrones is het niet ontgaan: de vierde aflevering bevatte een grote weeffout. In het decor, in een scène met Daenerys Targaryen, was een koffiebeker van Starbucks te zien. Hoe heeft dat kunnen gebeuren?

Een grote decorfout als deze is voor een serie als Game of Thrones – die bekend staat om haar geweldige kostuums en realistische decors – een absolute no go. Op Twitter regende het dan ook klachten. Want die witte kartonnen beker met plastic deksel hoort écht niet thuis in the land of the Seven Kingdoms.

Nu reageert ook HBO op het foutje. ‘De latte die in de aflevering te zien was, was een vergissing. Daenerys had namelijk een kruidenthee besteld.’ Vinden wij leuk.

Fans hadden de hele dag online gespeculeerd over de mogelijke betekenis van het ongebruikelijk attribuut in de fantasywereld waarin de serie zich afspeelt.

Wel hints, geen spoilers

Over speculaties gesproken, natuurlijk bevatte aflevering vier ook weer tal van hints voor dat wat nog komen gaat. Begrijp jij de aanwijzingen…?

Bron: Twitter, Vartiety, beeld: HBO, Game of Thrones