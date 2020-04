Betaalzender HBO had vorig jaar groot succes met ‘Chernobyl’, de miniserie over de beruchte kernramp in 1986. De reeks werd onder meer bekroond met tien Emmy’s en twee Golden Globes, en was één van de meest besproken nieuwe producties. Voor wie de serie nog steeds niet heeft kunnen zien, maar ‘m al maanden hoog op z’n watchlist heeft staan, hebben we goed nieuws.

Kernramp

Chernobyl opent in de Sovjet-Unie van 1986, een gebied dat tegenwoordig bij Oekraïne hoort. Tijdens een nachtelijke test in een kerncentrale ontploft een van de reactoren. De ernst van de situatie wordt echter niet goed ingeschat. Dat komt deels door onwetendheid, omdat een dergelijk ongeluk nog nooit is voorgekomen. Maar dit kwam ook door arrogantie en politieke druk. De kernreactor van Tsjernobyl is niet volgens alle standaarden gemaakt.

Straling

Brandweerlieden worden zonder beschermende kleding naar het rampgebied gestuurd, omwonenden kijken van een afstandje naar het schouwspel en politici discussiëren over de juiste aanpak. Allemaal zonder te beseffen dat ze intussen worden blootgesteld aan een extreem hoge dosis straling.

Eindelijk voor iedereen

De gevolgen van de historische kernramp worden in vijf afleveringen uit de doeken gedaan. Een must watch die nu ook bereikbaar wordt voor iedereen zónder HBO. Woensdag verschijnen de eerste twee afleveringen op het Vlaamse Canvas. De zender zendt de komende woensdagen, steeds om 22.00 uur, de overige afleveringen uit.

Eén van beste series ooit

Chernobyl is een van de best gewaardeerde televisiereeksen aller tijden. Op de internationale film- en seriewebsite IMDb staat de serie in de top vijf, zelfs boven vermaarde titels als Game of Thrones en The Wire. De top vijf bestaat verder uit: 1. Planet Earth II (2016), 2. Planet Earth (2006), 3. Band of Brothers (2001) en 4. Breaking Bad (2008).

Bekijk de trailer van Chernobyl hieronder: