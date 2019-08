‘Heartbreak Holiday’: de serie die een groter succes is dan ‘Love Island’ in the UK

Dat we ons bevinden in de glorietijden van reality tv en datingprogramma’s moge duidelijk zijn. ‘Love Island,’ ‘Temptation Island,’ ‘Boer Zoekt Vrouw,’ ‘First Dates’… Jeetje, wat een time to be alive. En binnenkort kunnen we een nieuw programma aan het portfolio toevoegen: ‘Heartbreak Holiday.’

Want wat heb je nodig als je lijdt aan ernstige vormen van luduvudu? Juistem, een vakantie. Ver weg van huis, in een zonnig oord. Daarom biedt BBC aan tien gedumpte vrijgezellen een verblijf voor een zogenoemde ‘heartbreak holiday.’

Heartbreak Holiday

De tien vrijgezellen kunnen hun koffers uitpakken op een van de Griekse eilanden en het concept doet denken aan ‘Love Island’: ze zijn allemaal heartbroken en op zoek naar een nieuwe liefde.

Maar, en dit maakt het lekker spannend, er zit ook een vleugje ‘Ex On The Beach’ bij. In iedere aflevering komt er een bekende van thuis langs die de vrijgezel moet confronteren met zijn of haar verleden. En de programmamakers halen alles uit de kast om flink in deze zelfreflectie te porren: smsjes, video’s, alle communicatie met het thuisfront wordt onder de loep genomen. Immers, wie wil bouwen moet eerst slopen.

De afleveringen van ‘Heartbreak Holiday’ zijn iedere avond om 23:30 uur op de BBC te zien.

Heartbreak Hotel

Wist je overigens dat er in Nederland een heus Heartbreak Hotel staat? Hier kun je een driedaags retreat boeken en werk je tijdens je verblijf aan liefdesverdriet, acceptatie, zelfvertrouwen & zelfliefde.