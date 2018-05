Hebben: Ikea lanceert opvallende pakkencollectie (en die ziet er héél leuk uit)

Het maakt niet uit of je op zoek bent naar een geheel nieuwe keuken, of gewoonweg een paar nieuwe meubelen nodig hebt: Ikea got it all! Al is dat niet het enige waarvoor je vanaf nu een ritje naar de Zweedse woonwinkel wil maken. En dan hebben we het niet over de Zweedse balletjes en Daim cake…

De bekende woonwinkel komt namelijk met een heuse collectie bestaande uit driedelige pakken. De Britse afdeling van Ikea heeft hiervoor de handen ineen geslagen met kleermaker William Hunt, die op zijn beurt laat weten erg gelukkig te worden van het idee dat mensen mode en stijl nog meer omarmen door het te combineren met hun interieur.

Lekker opvallend

Wie denkt dat je nu bij Ikea moet zijn voor een simpel zwart of donkerblauw pak, heeft het mis. De vier pakken zijn namelijk allesbehalve gewoontjes en juist ontworpen met de hoop dat mensen zich excentrieker durven te kleden. Om het plaatje helemaal compleet te maken zijn de pakken ook nog eens gemaakt van hetzelfde textiel dat voor de meubelen wordt gebruikt.

Nederland

Kun je straks dus lekker matchen met je bank en bed, en er tegelijkertijd ook nog eens fabulous uitzien. Of de pakken ook in ons land verkrijgbaar zijn is helaas nog niet bekend. Al kunnen wij niet wachten om ze in onze garderobe te hangen!

Bron Telegraaf | Beeld Ikea