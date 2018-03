Hebben: met deze codes vind je meer series op Netflix (Yaaaaas)

Als je een echte bingewatcher bent, herken je dit probleem: je bent op zoek naar een nieuwe serie maar krijgt van Netflix alleen dingen voorgeschoteld die je nog niet eerder bekeken had omdat ze je niet leuk leken. Kortom: je wilt iets nieuws. En dat heeft Netflix wel, maar je krijgt het niet te zien, en dit is waarom.

De films en series die Netflix je laat zien zijn het resultaat van jouw kijkgeschiedenis. Op basis daarvan schrapt de streamingdienst een hoop kijkmateriaal omdat het algoritme inschat dat je het niet leuk gaat vinden. Maar dat bepalen we lekker zelf wel, ja. Daarom voor jou wat ‘geheime codes’, waardoor je wél alle aanbod te zien krijgt.

Wat je doet is de onderstaande URL plakken in je zoekbalk en vervolgens ‘Insertnumber’ vervangen door de code van de genres. Thank us later.

http://www.netflix.com/browse/genre/INSERTNUMBER

Actie/avontuur

1365 = Actie en avontuur

77232 = Aziatische actiefilms

46576 = Klassieke actie en avontuur

43040 = Actie-komedies

43048 = Actie Thrillers

8985 = Vechtsporten

2125 = Militaire actie en avontuur

7442 = Avonturen

10118 = Strip- en superheldenfilms

7700 = Westerns

10702 = Spionactie en avontuur

9584 = Crime Action & Adventure

11828 = Buitenlandse actie en avontuur

Komedie

6548 = Komedies

869 = Dark Comedies

4426 = Buitenlandse komedies

1402 = Comedy’s voor de late avond

26 = Mockumentaries

2700 = Politieke komedies

9702 = Screwball-komedies

5286 = Sports Comedies

11559 = Stand-upcomedy

3519 = Teen Comedies

4922 = Satires

5475 = Romantische komedies

10256 = Slapstick Comedies

Cult

7627 = Cult Movies

8195 = B-horrorfilms

1252 = Campy Movies

10944 = Cult-griezelfilms

4734 = Cult Sci-Fi en fantasy

9434 = Cult komedies

4195 = Onafhankelijke komedies

Documentaires

6839 = Documentaires

3652 = Biografische documentaires

9875 = Misdaaddocumentaires

5161 = Buitenlandse documentaires

5349 = Historische documentaires

4006 = Militaire documentaires

180 = sportdocumentaires

90361 = Muziek- en concertdocumentaires

1159 = Reis- en avonturendocumentaires

7018 = Politieke documentaires

10005 = Religieuze documentaires

2595 = Science & Nature-documentaires

3675 = Sociale en culturele documentaires

