Hebben! Deze oorbellen wil je toevoegen aan je sieraden stash

Oorbellen, wat ons betreft hét accessoire waarmee je in een handomdraai je simpele en casual outfit kan omtoveren tot iets heel bijzonders. En deze o-zo vrouwelijke sieraden komen niet alleen van pas wanneer je een feestlook compleet wilt maken, juíst ook in de zomerse maanden mogen een paar mooie hangers in je oren niet ontbreken.

We snappen het volkomen als je sieraden stash zo’n beetje op ontploffen staat en je haast een heel weeshuis kan voorzien van volgehangen oren. Maar hey! Voor knappe, nieuwe aanwinsten draaien wij ons hand toch niet om?!

Girls just wanna have fun jewellery

Kan jij, om je outfit met jurkje, jeans, of plain T-shirt nét wat spannender te maken, ook nog wel een paar mooie hangers, creolen, hoops (we kunnen nog wel even doorgaan…) gebruiken? Komt dat even goed uit, onze shop zit namelijk boordevol met oorbellen in alle soorten, kleuren en maten. En eerlijk is eerlijk, er zitten me er toch mooie tussen. Om het je wat makkelijker te maken, vind je hieronder een rijtje met enkele van de mooiste exemplaren.

Wij beginnen er nogal hebberig van te worden, dus check ze even uit, en dan? Shoppen maar!

