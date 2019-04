Hee wacht eens even: waarom is Podrick uit ‘Game of Thrones’ trending topic?

Van tikkie klunzige, tikkie mollige kerel die maar wat aanmoddert in de eeuwige friendzone, naar de knapste vrijgezel van Winterfell. Podrick kan inmiddels vechten en wat blijkt? Hij kan ook zingen.

Ook niet onbelangrijk: als jarenlange diender van Lady Brienne heeft hij inmiddels zijn loyaliteit ruimschoots bewezen. En dan hebben we het nog niet eens over zijn harnas gehad… De goed opgedroogde Podrick viel ook Twitter op. Dit waren de leukste reacties (pas op, spoilers):

I mean I can’t be the only one thinking Podrick had a serious glow up #GameofThrones pic.twitter.com/BWHo4Qkvp1

The moment #aryastark realized she should have asked Podrick instead of Gendry… pic.twitter.com/LDxEqlKGU9

Can we talk about Podrick? This dude is, 1: handsome, 2: loyal, 3: treats women w/respect, 4: humble, 5: is a strong & brave fighter, 6:has been the talk of the brothels for being able to take care of business, and 7:has the voice of a goddamned angel. #Podrick #GameOfThrones pic.twitter.com/Yzic3stW4n

— fatgirllilcoat (@fatgirllilcoat) 22 april 2019