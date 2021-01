Heeft Marije haar mond voorbij gepraat in ‘Wie is de Mol?’?

Als voormalig kandidaat weet je natuurlijk éxact hoe het spelletje werkt. Zo denkt oud-Mol Jeroen dat we Joshua goed in de gaten moeten houden, maar ook Patrick kent het klappen van de zweep ondertussen. De acteur is ervan overtuigd dat Marije haar mond voorbij heeft gepraat in Wie is de Mol?

Patrick wist het aardig ver te schoppen in de jubileumuitzending, maar moest samen met Ron het programma verlaten. Ook voor dit nieuwe seizoen zit hij natuurlijk weer voor de buis. Voor Televizier analyseert hij elke aflevering én viel hem iets opvallends op.

Marije Wie is de Mol?

Marije zou namelijk (volgens Patrick dan) haar mond voorbij hebben gepraat. En dan heeft hij het over het moment dat Knevel net voor de executie aangeeft dat er iemand uitgaat, maar ze ‘honderd procent zeker weet dat zij het niet is’. ‘Dat zou dus twee dingen kunnen betekenen. Of Marije is de Mol, óf Marije weet zeker wie de Mol is.’

Verdacht of niet

Volgens Martens was deze actie ontzettend verdacht, maar het valt hem ook op dat ze vaak andere kandidaten de schuld geeft. De fout ligt eigenlijk nooit bij Marije zelf. ‘Ze schuift alles door. Dat is ook onwijs Mollerig’, sluit Patrick af. Zou kunnen natuurlijk, maar om het er dan zó dik bovenop te leggen…

'Maar één ding is zeker, we gaan vandaag afscheid van iemand nemen maar ik ben het niet.' Als dit ZEKER is, dan betekent het dat jij de MOL bent Marije!!! #widm #wieisdemol pic.twitter.com/1utdeXNjJT — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) January 9, 2021

Niet overtuigd

Ook kijkers zijn niet overtuigd. ‘Degenen die zulke uitspraken doen zijn meestal juist niet de Mol’, is te lezen. Ook vinden ze het stoken iets té overduidelijk. En zou een Mol dat doen? Dat is natuurlijk nog de vraag der vragen. Opvallend was de uitspraak in ieder geval wel, dat staat vast.

Marije: ‘Eén ding is zeker: we gaan vandaag van iemand afscheid nemen en ik ben het niet.’ Degenen die zulke uitspraken doen zijn meestal juist niet de mol. #widm #wieisdemol — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) January 9, 2021

Marije is nu wel opvallend aan het opstoken…. #widm — Rikk. • #widm (@Rikkkiee) January 9, 2021

