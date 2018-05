Heel Holland Bakt-fans opgelet: vanaf donderdag start The Great British Bake Off

Hoewel het nog even wachten is op een nieuw seizoen van ‘Heel Holland Bakt’, kun je nu toch de leegte opvullen. ‘The Great British Bake Off’ gaat namelijk donderdag van start en laat onze versie daar nu net op gebaseerd zijn.

Vanaf donderdag geniet je elke week weer bij NPO 1 van de beste creaties van de thuisbakkers. De opdracht deze week? Bak een cake met vers fruit. De trouwe kijkers moeten het wel doen zonder jurylid Mary Berry en presentatoren Sue Perkins en Mel Giedroyc. Daarvoor in de plaats zullen de Deens-Britse comédienne Sandi Toksvig en stand-upcomedian Noel Fielding de boel aan elkaar praten. Prue Leith is te zien als het nieuwste jurylid. Dus zet je eigen baksel maar klaar en schakel donderdag 24 mei in om 20:30 op NPO 1.

Bron: TVgids | Beeld: iStock

