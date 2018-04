Hilarisch: deze mannen drijven de spot met de onnatuurlijke poses van Instagrammers

Balanceren op de rand van een zwembad, je armen in de vorm van een hartje om de zon vouwen of met een denkende blik naar de lucht staren. Op Instagram zien we de ene na de andere onnatuurlijke pose voorbijkomen. Sterker nog: het zou best kunnen dat je er zelf aan meedoet.

De mannen van het Instagramaccount brosbeingbasic drijven de spot met al die ongemakkelijke en oncomfortabele vrouwenposes. Ze noemen zichzelf ‘The most #blessed & #basic bros on the gram’ en poseren springend, bukkend en drijvend op luchtbedden alsof ze echte Insta-girls zijn. Combineer dit met bijschriften vol ‘inspirerende’ quotes als ‘Difficult roads often lead to beautiful destinations’ en voilà: een geniaal Instagram-profiel is geboren.

How many days ‘till rosé season tho?

Beeld: Instagram