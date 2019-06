Vanessa Duivenvoorde (39) woont in New Orleans, waar ze als doula werkt. Ze vergelijkt de stad met Den Haag, ‘maar dan met lekker weer’.

Wat maakt New Orleans zo leuk?

‘Er gebeurt hier altijd wel iets. Als er in het weekend geen festival is, is er wel een parade of iets anders om te vieren. De mensen weten echt hoe ze er het beste van kunnen maken, want het leven is hier niet altijd even makkelijk en de geschiedenis spreekt boekdelen. Zelfs begrafenissen worden geëerd met een second line parade. Waar je ook bent, je hoort altijd wel iemand op een instrument blazen. Zelfs mijn zoontje speelt inmiddels trompet. New Orleans is een mengelmoes van culturen, wat je terugziet in het enorme aanbod aan lekker eten. Ook het maken van cocktails is hier tot kunst verheven. Wat mij vooral opvalt is hoe trots de locals zijn op hun afkomst. Bij mensen thuis hangt vaak een Jazz Fest poster, kettingen van Mardi Gras en velen hebben zelfs een tatoeage met een fleur de lis, het symbool van New Orleans.’

Waarom ben je er gaan wonen?

‘Ik ben hier in 2013 naartoe verhuisd met mijn gezin, vanuit Kuala Lumpur. We zouden hier eigenlijk vier jaar blijven, maar het bevalt zo goed dat het waarschijnlijk ons eindstation wordt. We waren nog nooit in de VS geweest en kenden New Orleans alleen uit het nieuws, maar het is hier ontzettend leuk en leefbaar. Soms vergelijk ik het met Den Haag, waar ik vandaan kom, maar dan lekker warm. Het is ongeveer net zo groot, er zijn straten met mooie bomen waar een tram doorheen rijdt en je kunt er goed fietsen, want het is er hartstikke vlak.’

Het is een stad van…

‘Natuurlijk mag je Mardi Gras, het carnaval, niet missen, maar ook andere festivals zijn ontzettend leuk, zoals The New Orleans Jazz and Heritage Festival. Hier zie je twee weekenden artiesten van allerlei genres. Je kunt een festivalkalender kopen die bomvol staat met alles wat er te doen is.’

Vanessa’s beste tips:

Lekker eten bij The Ruby Slipper Cafe

‘New Orleanians zijn dol op brunchen, vooral als er een drankje bij komt kijken. Dit café heeft een heerlijk aanbod. Mijn favoriete gerechten zijn de verschillende eggs benedict op een biscuit. Soms met pulled pork, soms met fried chicken en natuurlijk mag de mimosa niet ontbreken. Ga er wel van uit dat er een rij staat.’

Altijd feest bij French Quarter – Bourbon Street

‘Dit is misschien niet de meest geliefde plek van de locals, maar je kijkt er je ogen uit. Hier komen de Amerikanen om te Feesten (ja, met een hoofdletter F). Van vrijgezellenfeestjes tot religieuze groepen die hun evangelie staan te verkondigen. Probeer een Hurricane bij Pat O’Brien’s en een purple drink bij LaFitte’s bar. Kom je voor de muziek? Ga dan naar Preservation Hall voor authentieke New Orleans jazz shows.’

Lekker shoppen bij Peaches Records

‘Niet ver van het centrum loopt Magazine Street door het Garden District en Uptown naar Audubon Park. In deze lange straat zijn er gebieden met winkeltjes en restaurants, tussen de woonhuizen in. Er zijn leuke boetiekjes met kleding, cadeaus en kunst en tussendoor kun je bijkomen op een terrasje om mensen te kijken. Een must-visit is Peaches Records, waar je urenlang door elpees van artiesten en bands kunt flippen, en Zele’s Art waar tientallen artiesten hun kunst vertonen. Ook leuk is Krewe, voor zonnebrillen die zijn ontworpen in New Orleans.’

Carnavallen tijdens Mardi Gras

‘Dit is hét evenement waar New Orleans om bekendstaat. Op 6 januari begint officieel het Mardi Gras seizoen en daar kun je tot en met Fat Tuesday (het carnaval) niet omheen. Alle bakkerijen verkopen King Cake en de straten zijn gevuld met parades en mensen die kettingen en andere snuisterijen proberen te vangen.’

Beeld: iStock