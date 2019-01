Een heerlijke kijktip voor deze week: Rambam laat zien hoe ver ‘influencers’ gaan voor geld

Lees alle trendvoorspellingen van 2019 en je zult zien: 2019 wordt het jaar dat we Instagram-moe zijn. We hebben genoeg van de perfecte plaatjes, poses en pralerij. We zijn de leeghoofdige influencers beu en willen meer authenticiteit, originaliteit en waarheid.

Nu zeggen we heus niet dat alle influencers leeghoofden zijn. Er zijn genoeg influencers die een duidelijke visie hebben en die graag willen delen. Maar net zoals bij hooligans langs de lijn van het voetbalveld: er is een kleine groep – oké, in dit geval een hele grote groep – die het vergalt voor de anderen. Er zijn genoeg influencers die alles doen voor de clicks, de views en het geld en daardoor hun geloofwaardigheid uit het oog verliezen.

Rambam

De aankomende aflevering van Rambam had daarom niet beter getimed kunnen zijn. In de aflevering van komende donderdag duikt Rambam in de wereld van ‘influencer marketing’ en wordt onderzocht hoe ver sommige vloggers gaan voor wat geld.

De Rambammers zoeken de grens op. Zijn influencers bereid om een extreem ongezond energiedrankje te promoten? Eentje met tien keer zoveel taurine als normaal en dus heel gevaarlijk voor de doelgroep? En zijn ze bereid daarbij te ‘vergeten’ te melden dat het om reclame gaat? Zolang je maar flink wat geld biedt, blijkt het sommige influencers niks uit te maken. Natuurlijk mag een ‘influencer’ als Snapking – die langzaamaan het boegbeeld wordt voor het type mensch dat inderdaad álles doet voor geld – niet ontbreken.

De aflevering van Rambam over influencers is komende donderdag om 21.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.

Bron: BNNVara, beeld: still