Heftig: 19-jarig stel overlijdt dag na bruiloft

Wat een dolgelukkige fase van hun leven had moeten zijn, is een afschuwelijk drama geworden. Een jong stel is een dag na hun bruiloft in Kensas omgekomen bij een auto-ongeluk.

De 19-jarige Austin en Rebekah waren onderweg naar het huis van de familie van de bruid – waar zij zouden gaan dineren – toen hun auto van een weg afslingerde. Het stel had de dag ervoor een kleine plechtigheid gehad en was plannen aan het maken voor een officiële huwelijksceremonie in september. Helaas heeft deze plaats moeten maken voor een begrafenis.

Austin en Rebekah kenden elkaar uit Kaapstad. Daar was Austin surfleraar, terwijl Rebekah er vertoefde tijdens haar gap year. Toen zij weer naar huis moest, hielden de twee contact via video-apps. In juni kreeg Austin zijn visa en kon hij in de Verenigde Staten komen wonen. Daar deed hij een huwelijksaanzoek. Het stel was van plan samen naar Michigan te verhuizen om naar de universiteit te gaan. Triest genoeg heeft het nooit zo ver mogen komen.

‘It is with an unbearably shattered heart that we inform you that our darling daughter, Rebekah Christina, went peacefully into the arms of her loving Savior,’ schrijft Rebekah’s moeder op Facebook. Haar zussen – die tijdens de ceremonie bruidsmeisjes zouden zijn – hebben laten weten hun jurken aan te trekken naar de begrafenis.

Wil je niets meer missen van VIVA deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x VIVA voor maar € 10!

Bron BBC | Beeld Facebook