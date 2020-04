Heftig: Duffy onthult bizarre details over ontvoering en verkrachting

LEES OOK:

Bizar verhaal

“Tijdens mijn verjaardag werd ik gedrogeerd in een restaurant, om vervolgens vier weken lang gedrogeerd te worden en naar het buitenland te worden ontvoerd. Ik herinner me helemaal niets van een vliegreis en bevond me opeens achterin een auto. Ik werd in een hotelkamer gestopt, waar de dader mij verkrachtte. Ik was doodsbang en durfde niet te vluchten. Ik heb geen idee hoe ik de kracht heb gevonden om die dagen door te komen,” aldus Duffy.

Instinct

Uiteindelijk stond haar kwelgeest het toe om terug te vliegen naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij haar nog steeds drogeerde, nota bene in haar eigen huis. “Ik weet niet of hij mij toen ook weer verkracht heeft. Ik weet wel dat ik niet naar de politie durfde te stappen, omdat ik dacht dat ik anders vermoord zou worden. Ik kon het risico niet lopen om ‘nieuwswaardig’ te worden in verband met mijn veiligheid. Dus ik moest mijn instincten volgen.”

Grote invloed

De traumatische gebeurtenissen zijn van grote invloed geweest op het leven van de zangeres. “Ik wilde het liefst mijn naam veranderen en naar een ver land verdwijnen. Het voelde alsof ik was beroofd van mijn mensenrechten. Maar een derde van mijn leven is al verwoest door dit incident en ik wilde mezelf, en alles wat ik in de muziek heb bereikt, niet zomaar uitvlakken. Verkracht worden is alsof je levend wordt vermoord. Het heeft heel lang geduurd voordat ik hier bovenop ben gekomen. Maar ik schaam me niet langer voor dat wat er gebeurd is.”

