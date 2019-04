Heftig: Tess Milne praat openhartig over verkrachting op 19-jarige leeftijd

Een heftige onthulling van Tess Milne: in het YouTube-kanaal van Spuiten en Slikken onthult de presentatrice dat ze op negentienjarige leeftijd is verkracht.

Tess was te gast in de YouTube-serie Seksmobiel, gepresenteerd door Jurre Geluk. In de serie kunnen kijkers prangende seksvragen stellen, die ditmaal dus door Jurre en Tess beantwoord worden. Uiteindelijk kwam er een vraag van een jongen die onzeker is omdat zijn vriendin niet met hem wil zoenen. Tess en Jurre geven het advies om erover te praten, omdat de vriendin in kwestei misschien een nare ervaring met een jongen heeft gehad. ‘Ik heb zelf ook iets naars meegemaakt met een jongen,’ biecht Tess op. ‘Ik heb daar toen twee jaar lang niet over gepraat.’

Verlichting

Wanneer Jurre doorvraagt naar Tess’ nare ervaring, doet Tess haar verhaal uit de doeken. ‘Ik kan er nu over praten gelukkig,’ zegt ze. ‘Ik heb een nare ervaring gehad met een jongen die mij verkracht heeft. Ik was toen negentien.’ Tess legt uit dat ze er jaren over heeft gezwegen, tot dat ze het niet langer voor zich kon houden. Haar tweelingzus hoorde het heftige nieuws als eerste.’ Pas toen ik zag dat ik andere mensen kon helpen met mijn verhaal, kreeg ik verlichting.’

Bron: Story, YouTube, Spuiten en Slikken, beeld: YouTube, ANP