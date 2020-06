Heftige nacht: Dave Roelvink rijdt Lamborghini in de prak

Dave Roelvink heeft afgelopen nacht een behoorlijk dure auto in de prak gereden. De zanger en dj reed in de Lamborghini van zijn goede vriend ‘Mo Bicep’.

Dave Roelvink

Op een gegeven moment verloor Roelvink de macht over het stuur, hoe is niet precies duidelijk.

Geen gewonden

Het is een eenzijdig ongeluk en er raakte wonden boven wonder niemand gewond. ‘Na het wegslippen van de auto ben ik vannacht de macht over het stuur verloren. God zij dank ben ik er vrijwel zonder letsel vanaf gekomen’, zo schrijft Roelvink bij de foto waarop te zien is dat er niet zoveel meer over is van de Lamborghini.

Total loss

Zijn goede vriend en fitnessgoeroe Mo reageert sportief op het feit dat zijn auto total loss is. ‘Gelukkig dat er niks met jou is gebeurt bro. Alles komt goed en alles gebeurt met een reden, materiaal is vervangbaar en een leven niet.’

Zo zag de auto er voorheen uit.

