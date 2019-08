Heidi Montag laat tweede zwangerschap afhangen van opnameschema MTV

Het is helemaal van nu om je zwangerschap dusdanig strategisch te plannen dat je er zelf de meeste likes en views mee ophaalt. Immers, zo geldt in het land van YouTube en reality tv: sensatie betekent kijkcijfers en kijkcijfers betekent hogere advertentie-inkomsten. Alle redenen voor Heidi Montag om haar tweede zwangerschap binnen het opnameschema van MTV te plannen.

Spencer en Heidi – inmiddels samengesmolten tot één en dezelfde persoonlijkheid Speidi – hebben al een eenjarig zoontje, genaamd Gunter. En wie het nieuwe seizoen van The Hills kijkt, ziet dat het hebben van een kind niet niks is! Gunter alleen bij de nanny achterlaten? Nee nee, daar is Speidi nog niet klaar voor, zo blijkt al 43x in de afgelopen afleveringen.

Gunter B

Maar ook Gunter wordt groot en dus is het tijd voor plan B: een tweede kind. Toen een journalist Speidi tegen het lijf liep in de winkelstraten van Beverly Hills (lees: in de Gucci winkel waar Speidi nippend aan de champagne de nieuwste collectie bekeek), vroeg hij hen naar hun kinderwens.

Daarop antwoordde Heidi helemaal zelfstandig: ‘Ik heb MTV gevraagd wanneer het de beste tijd zou zijn om zwanger te raken. En zij zeiden: rond januari!’ Gelukkig voor de Heidi kwam die datum overeen met wat ze zelf ook al voor ogen had. ‘Dus dat werkt perfect, omdat we dan toch niet aan het filmen zijn.’ Tot zover ‘reality tv.’

Overigens was het nieuwe seizoen van The Hills: New Beginnings vaker in het nieuws de afgelopen week. Want waar is Whitney Port gebleven…? Dat hebben we voor je uitgezocht.

Bron: telegraaf.nl, page six, beeld: getty images