Ouch: Heidi Montag maakt pijnlijke flater over diversiteit in The Hills: New Beginnings

The Hills mag dan wel een comeback maken op televisie, maar kan iemand Heidi Montag wakker schudden en vertellen dat we in het jaar 2019 leven? De gevallen reality-ster heeft veel ophef veroorzaak door te zeggen dat er bij The Hills – misschien wel de meest witte serie op tv – wel degelijk sprake was van diversiteit dankzij de ‘grote verscheidenheid aan haarkleuren’ op de set. Zucht.

Heidi Montag spreekt

Samen met The Hills-veteranen Stephanie Pratt, Whitney Port, Audrina Patridge en newbies van The O.C. Mischa Barton, Ashley Wahler en Kaitlynn Carter Jenner werd Heidi Montag geïnterviewd voor de Amerikaanse Vogue. Toen haar gevraagd werd wat ze vond van de diversiteit op de set, antwoordde Heidi: ‘We zien er heus niet allemaal hetzelfde uit. Ik bedoel…, Audrina heeft donkerder haar dan ik. En Mischa heeft ook donker haar.’

‘Maar ja, we zijn Meiden uit Californië en het gaat over een groep vrienden die gewoon per toeval bij elkaar zijn gekomen. Dat is gewoon hoe de show was.’ En ze vervolgt: ‘Ik heb andere vrienden die heel divers zijn, maar die zie je niet in de show.’ Oké, Heidi.

Gelukkig voor ons is alles gefilmd:

Heidi Montag‘s response to being asked about the lack of diversity on The Hills is precisely what you would expect pic.twitter.com/YFDXqHRuJI — Gianluca Russo (@G_Russo1) 6 maart 2019

Natuurlijk was Twitter er als de kippen bij:

1) Heidi Montag’s response on the lack of diversity on #TheHills 2) WHAT IS ON HER WALLS 😱 pic.twitter.com/lgfwgsyd7v — Jenny Le (@hellojle) 7 maart 2019

Heidi Montag answering a question about diversity on The Hills might as well have been Ron Burgundy thinking diversity is an old wooden ship…#heidimontag #thehills #diversity #brownhair #anchorman pic.twitter.com/xY4DKgeEvU — Alexandra Sweet (@ASweetGreek) 7 maart 2019

Lmao I spent the past five minutes going through Google Images searching for a picture of Heidi Montag where she is photographed standing next to a person of color and I couldn’t find a single picture! pic.twitter.com/QR3kX5m27c — pray4mischa (@pray4mischa) 6 maart 2019

How on earth are ppl surprised that heidi montag is only friends with other rich white cali girls & thinks diversity means hair colour??? That was the whole show. #TheHills — justfornaps (@EllieElliePants) 8 maart 2019

