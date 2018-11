Hel in Hollywood: al 31 doden en meer dan 200 vermisten door bosbranden Californië

De brandweer in Californië heeft de grootste moeite om de hevige branden in de Amerikaanse staat onder controle te krijgen. Het dodental als gevolg van de vuurzeeën is inmiddels opgelopen tot 31. Van 228 mensen weten de autoriteiten niet waar ze zijn. Dat meldt persbureau Reuters.

Camp Fire

In het stadje Paradise zijn nog eens zes lichamen geborgen. De slachtoffers werden gevonden in hun afgebrande huizen en één in zijn auto. De zogenoemde Camp Fire die daar woedt heeft nu aan 29 mensen het leven gekost. Een andere brand, meer naar het zuiden, eiste twee levens. Daar wordt de bekende kustplaats Malibu door het vuur bedreigd.

Hel in Hollywood

Naast de duizenden gewone burgers die hun huis in vlammen zagen op gaan en moesten vluchten voor hun leven, zijn ook meerdere Hollywoodsterren hun huis kwijtgeraakt. Zo is onder andere de villa van acteur Gerard Butler in de as gelegd. Ook zanger Robin Thicke, zijn zwangere vriendin en hun kinderen wisten ternauwernood te ontsnappen aan de vuurzee. Hun huis is volledig afgebrand. Sterren Julia Roberts, Alyssa Milano en Kim Kardashian hebben uit voorzorg hun huizen verlaten.

De branden worden aangesterkt door de harde, droge wind. Verwacht wordt dat de wind de komende drie dagen nog aanhoudt.

Robin Thicke’s huis:

Gerard Butlers huis:

Bron: ANP | Beeld: ANP, Instagram

