Waar regelmatig wordt geroepen dat ‘één glaasje toch echt niet zo erg is’ en er zelfs onderzoeken zijn die beweren dat een glas rode wijn per dag góed voor je is, blijkt nu weer het tegenovergestelde. Nieuw Brits onderzoek toont aan dat zelfs dat ene glaasje per dag schadelijk is voor de hersenen.

Knappe koppen aan de Universiteit van Oxford deden onderzoek onder 25.000 Britten. En wat bleek? Zelfs matig drinken is slecht voor de hersenen. Ai.

Zo’n beetje het hele brein wordt aangetast als je een glas alcohol drinkt, zegt Anya Topiwala, de hoofdauteur van de nieuwe studie tegen The Guardian. ‘Het zijn dus niet specifieke gebieden, zoals eerder werd gedacht.’

Wat er gebeurt in de hersenen

Bij mensen die veel drinken wordt de grijze massa in de hersenen minder. Dat is het deel dat verantwoordelijk is om informatie te verwerken. Maar ook de witte massa wordt minder. Dat deel is verantwoordelijk om je lichaam te laten bewegen. Deze effecten van alcohol waren al bekend op de lange termijn bij stevige drinkers, maar zijn nu dus ook te zien bij mensen die slechts een glas per dag drinken.

Een glas alcohol per dag schadelijk

Eerder werd ook nog eens gedacht dat bepaalde soorten alcohol minder schadelijk voor je waren dan anderen. Het bekende ‘rode wijntje bij het avondeten’, bijvoorbeeld. Toch toont deze studie nu aan dat het echt geen lor uitmaakt wat je drinkt, maar dat de gevolgen hetzelfde zijn. Het ene glas alcohol is dus niet beter of gezonder dan het andere.

